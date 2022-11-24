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МВД закрепило коды госномеров автомобилей в новых регионах России

Общество
24.11.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-zakrepilo-kody-gosnomerov-avtomobilej-v-novyh-regionah-rossii
Видео канала «Кубань 24»

Транспортным средствам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присвоили новые цифровые коды госномеров.

В приказе МВД дополнен перечень цифровых кодов регионов России. Автовладельцы Донецкой народной республики получат номера с кодом 80, Луганской — 81, Херсонской и Запорожской областей — 84 и 85 соответственно. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте также: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России.

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