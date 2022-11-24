МВД закрепило коды госномеров автомобилей в новых регионах России

Видео канала «Кубань 24»

Транспортным средствам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей присвоили новые цифровые коды госномеров.

В приказе МВД дополнен перечень цифровых кодов регионов России. Автовладельцы Донецкой народной республики получат номера с кодом 80, Луганской — 81, Херсонской и Запорожской областей — 84 и 85 соответственно. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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