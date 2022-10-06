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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России

Политика
06.10.2022 19:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/dnr-lnr-zaporozhskaya-i-hersonskaya-oblasti-vklyucheny-v-perechen-subektov-rf-v-konstitutsii-rossii
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области включены в перечень субъектов РФ в Конституции России
Фото pixabay.com

Новая редакция Конституции России опубликована 6 октября на официальном портале правовой информации.

Четыре новых субъекта включены в перечень в гл. 3, ст. 65 Конституции РФ «Федеративное устройство». Наименования новых регионов — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область даны в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении этих территорий в состав России, которые президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября.

Согласно этим документам, ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Запорожская и Херсонская области также войдут в состав РФ в качестве отдельных субъектов — они останутся областями, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин подписал законы о ратификации и принятии новых территорий в состав РФ.

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