МВД: водитель Audi спровоцировал ДТП с большегрузами под Новороссийском

В Госавтоинспекции Кубани рассказали подробности массовой аварии, после которой один из водителей впал в кому.

ДТП случилось 22 марта в 10:30 на 134 км федеральной трассы A146 «Краснодар — Верхнебаканский», в хуторе Горном под Новороссийском. Водитель автомобиля Audi, совершая обгон, спровоцировал ДТП при торможении и уехал с места.

После этого водитель грузовика Shacman применил экстренное торможение, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовыми Iveco и Volvo, а также с Chevrolet Niva, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате ДТП пострадали водители большегрузов, мужчин с травмами госпитализировали. Водитель автомобиля Shacman находится в коме. Из-за аварии движение организовали в реверсивном режиме по обочине.

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По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volvo С40, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого была 37-летняя женщина. От удара по инерции автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai Porter, а тот в свою очередь задел автомобиль Hyundai Accent.

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