МВД снова объявило в розыск Михаила Ходорковского*

Информация об этом появилась в базе розыска МВД России. Основанием для этого стало возбуждение уголовного дела.

По данным источника в правоохранительных органах, бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иностранным агентом в России по решению Минюста) объявили в федеральный розыск по делу о фейках про армию России по ст. 207.3 УК РФ, сообщает РИА «Новости».

Михаил Ходорковский* с 1995 по 2003 годы был главой нефтяной компании ЮКОС. В октябре 2003 года его арестовали по уголовному делу о неуплате налогов. В 2005 году предпринимателя осудили за мошенничество и другие преступления. Ходорковский* мог пробыть в колонии до 2024 года, но вышел на свободу в 2013 году после помилования президентом России Владимиром Путиным.

После освобождения бизнесмен вместе с семьей улетел на ПМЖ в Швейцарию. В 2015 году на Ходорковского* снова завели уголовное дело по подозрению в убийстве мэра Нефтеюганска, совершенном в 1998 году. Ему предъявили обвинение заочно.

Читайте также: создавшего «Масяню» мультипликатора Олега Куваева** (признан иностранным агентом в России по решению Минюста) объявили в розыск. В октябре СК РФ возбудил в отношении мультипликатора уголовное дело о призывах к «осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Причиной этому стала публикация видеоролика с персонажем Масяней, поддерживающей ВСУ. Согласно СМИ, мультипликатор нарисовал ролик, в котором Масяня призывает армию РФ сдаваться в плен.

* Михаил Ходорковский признан иностранным агентом в России по решению Минюста.

** Олег Куваев признан иностранным агентом в России по решению Минюста.