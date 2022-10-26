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МВД России планирует убрать штрих-код с водительского удостоверения

Общество
26.10.2022 14:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-rossii-planiruet-ubrat-shtrih-kod-s-voditelskogo-udostovereniya
МВД России планирует убрать штрих-код с водительского удостоверения

Штрих-код планируют убрать из-за его ненадобности. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«При оформлении водительского удостоверения исключается необходимость формирования штрих-кода на оборотной его стороне в связи с тем, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации», — сообщается в пояснительной записке проекта.

Внесение проектируемых изменений не повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета. Согласно документу, приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

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