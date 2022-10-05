Медсправку о противопоказаниях к вождению могут исключить из списка документов для выдачи прав
Соответствующий проект постановления Правительства РФ об изменениях в правила проведения экзаменов на выдачу водительских удостоверений разработали в МВД России.
Авторы проекта предлагают изменить перечень документов, которые кандидаты в водители предоставляют для сдачи экзаменов. Так, из этого списка планируют убрать медицинские заключения о наличии противопоказаний к управлению автомобилем. Эти сведения ГИБДД теперь будет запрашивать в электронном виде у Минздрава РФ.
Изменения также коснутся обмена иностранных водительских удостоверений категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» на удостоверения российского образца. Теперь для обмена водителям необходимо будет предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе.
Сейчас этот проект проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов, сообщает «МВД Медиа».
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