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Медсправку о противопоказаниях к вождению могут исключить из списка документов для выдачи прав

Общество
05.10.2022 20:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/medspravku-o-protivopokazaniyah-k-vozhdeniyu-mogut-isklyuchit-iz-spiska-dokumentov-dlya-vydachi-prav
Медсправку о противопоказаниях к вождению могут исключить из списка документов для выдачи прав
Фото mvdmedia.ru

Соответствующий проект постановления Правительства РФ об изменениях в правила проведения экзаменов на выдачу водительских удостоверений разработали в МВД России.

Авторы проекта предлагают изменить перечень документов, которые кандидаты в водители предоставляют для сдачи экзаменов. Так, из этого списка планируют убрать медицинские заключения о наличии противопоказаний к управлению автомобилем. Эти сведения ГИБДД теперь будет запрашивать в электронном виде у Минздрава РФ.

Изменения также коснутся обмена иностранных водительских удостоверений категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» на удостоверения российского образца. Теперь для обмена водителям необходимо будет предоставить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе.

Сейчас этот проект проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Правительство РФ предложило лишать водительских прав в случае ухудшения здоровья.

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