МВД России опровергло фейк о создании добровольных ударно-штурмовых батальонов
Общество
06.03.2023 11:21
Ранее в сети появилось фото документа от 4 марта с подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором говорится о якобы создании с 8 марта добровольных ударно-штурмовых батальонов из сотрудников полиции.
«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», — сообщает «МВД Медиа».
Читайте также: хакеры запустили в радиоэфире фейк о ракетных ударах по Краснодарскому краю. Фейковая информация об ударах по городам Кубани появилась утром 22 февраля в эфире коммерческих радиостанций. Ее услышали жители Новороссийска, Геленджика, Ейска и Армавира.
В МЧС России отметили, что ложная информация о ракетных ударах прозвучала в разных регионах страны из-за хакерской атаки на серверы некоторых радиостанций. Жителей России призвали следить за сообщениями в официальных источниках.
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