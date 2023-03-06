МВД России опровергло фейк о создании добровольных ударно-штурмовых батальонов

Ранее в сети появилось фото документа от 4 марта с подписью министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в котором говорится о якобы создании с 8 марта добровольных ударно-штурмовых батальонов из сотрудников полиции.

«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударно-штурмовых батальонов», — сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: хакеры запустили в радиоэфире фейк о ракетных ударах по Краснодарскому краю. Фейковая информация об ударах по городам Кубани появилась утром 22 февраля в эфире коммерческих радиостанций. Ее услышали жители Новороссийска, Геленджика, Ейска и Армавира.

В МЧС России отметили, что ложная информация о ракетных ударах прозвучала в разных регионах страны из-за хакерской атаки на серверы некоторых радиостанций. Жителей России призвали следить за сообщениями в официальных источниках.