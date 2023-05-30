Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-rossii-obyavilo-v-rozyska-glavkoma-vsu-valeriya-zaluzhnogo
МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация об этом 30 мая появилась в ведомственной базе разыскиваемых МВД России.

Основанием для розыска 49-летнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стало нарушение одной из статей УК РФ, какой именно не уточняется.

Кроме того, полиция объявила в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области, есть погибшие и раненые. Трагедия произошла 30 мая.

Статьи
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
С 1 июня на Кубани начнет работу филиал Фонда «Защитники Отечества»: чем он поможет ветеранам СВО
С 1 июня на Кубани начнет работу филиал Фонда «Защитники Отечества»: чем он поможет ветеранам СВО
Как остановить носовое кровотечение: что можно и нельзя делать
Как остановить носовое кровотечение: что можно и нельзя делать
7 обидных стереотипов для мужчин
7 обидных стереотипов для мужчин
Как работают препараты для химиотерапии: к каким побочным эффектам нужно готовиться
Как работают препараты для химиотерапии: к каким побочным эффектам нужно готовиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях