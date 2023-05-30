МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

Информация об этом 30 мая появилась в ведомственной базе разыскиваемых МВД России.

Основанием для розыска 49-летнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стало нарушение одной из статей УК РФ, какой именно не уточняется.

Кроме того, полиция объявила в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, сообщает РИА «Новости».

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