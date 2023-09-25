МВД РФ объявило в розыск главу МУС Хофманьского, выдавшего ордер на арест Путина

Об этом стало известно 25 сентября. Председатель Международного уголовного розыска Петр Хофманьский попал в базу розыска Министерства внутренних дел России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщили в МВД.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Основанием для этого стала якобы «депортация» детей с территории боевых действий на Украине, которых российская сторона спасала от обстрелов со стороны ВСУ, сообщает РИА «Новости».

Петр Хофманьский — польский юрист, специализирующийся на уголовном праве. Он начал работать в Международном уголовном суде в 2015 году. В 2021 году стал его председателем. До этого работал в Совете Европы. Офис МУС расположен в Гааге (Нидерланды).

Россия не признает решения Международного уголовного суда. Подчинение юрисдикции МУС в Гааге для государств добровольное. Россия не ратифицировала соответствующий протокол.

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