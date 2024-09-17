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Полиция проверит информацию об извращенце в парке Крымска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-proverit-informatsiyu-ob-izvrashhentse-v-parke-krymska
Полиция проверит информацию об извращенце в парке Крымска
Фото t.me/electron_krymsk

Видео с неизвестным мужчиной распространилось в родительских чатах 16 сентября.

По словам местных жителей, мужчина совершал действия сексуального характера в парке консервного комбината. Рядом расположены детский сад, общеобразовательная и спортивная школы. Родители попросили полицию проверить информацию.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются личность гражданина, а также возможные свидетели и очевидцы происшествия.

По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ОМВД России по Крымскому району.

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