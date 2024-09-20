МВД проверит информацию о пьяном школьном охраннике в Краснодаре

Инцидент произошел около школы № 104 на улице имени Героя Яцкова в Губернском микрорайоне.

По словам очевидцев в соцсетях, пьяный охранник вышел с территории школы калитку школы, где на обочине стояла его белая машина «Жигули». Мужчина не смог попасть ключом в замок и открыть дверь автомобиля, после чего справил нужду в присутствии детей, родителей и прохожих. По словам очевидцев, после этого мужчина все же попал внутрь своего автомобиля, в котором проспал до вечера.

В полиции Краснодара уже заинтересовались этим случаем и начали проводить проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства описанного в публикации события, а также личности очевидцев и указанного гражданина. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение и действиям мужчины дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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