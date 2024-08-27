МВД проверит информацию о мужчине, пристававшем к людям в лифте в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 26 августа в жилом многоквартирном доме на улице Красной.

О произошедшем в соцсетях сообщила жительница ЖК «Большой». По ее словам, она с ребенком зашла в лифт в 6-м подъезде многоэтажки. В этот момент находящийся в лифте мужчина начал прикасаться к ее ребенку. По словам женщины, она вышла из лифта и потребовала, чтобы мужчины также вышел. Сначала жилец покинул лифт, но при появлении другого соседа снова в него зашел. Пострадавшая обратилась в полицию.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники патрульно-постовой службы полиции указанного гражданина не выявили. Также на месте отсутствовал и сам заявитель, который на телефон не отвечал», — говорится в сообщении пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции отметили, что по факту возможных противоправных действий проводят проверку, во время которой установят все обстоятельства инцидента, личность предполагаемого правонарушителя и мотивы его действий.

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