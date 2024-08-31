МВД проверит информацию о массовой драке под Краснодаром

В социальных сетях появилась видеозапись с конфликтом, в котором участвуют десятки человек. По словам очевидцев, драка произошла в поселке Яблоновском.

На опубликованных кадрах видно, как десятки агрессивных мужчин выясняют отношения на оживленной улице под окнами многоквартирных домов. У некоторых из них заметили оружие в руках.

Опубликованной в соцсетях информацией о массовой драке заинтересовались правоохранительные органы. По факту выявленной публикации полиция организовала проверку.

При этом, обращений и заявлений после этого инцидента в полицию не поступало. Полицейские устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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