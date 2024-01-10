МВД проверит блогера из Анапы из-за подозрительных видео про свою дочь

Речь идет о блогере, ведущем канал «Есть только папа» на платформах YouTube и TikTok. На него были подписаны почти 200 тыс. человек.

Пользователям показались подозрительными видео, снятые блогером о своей 12-летней дочери. В них он допускал выражения, которые показались людям неоднозначными.

«Мне кажется, что органам опеки в Анапе все же стоит внимательно присмотреться к этому родителю. Особенно к видео про покупку геля для интимной гигиены несовершеннолетнему (вероятно приемному) ребенку», — написала в Telegram директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она отметила, что автор канала «Есть только папа» после скандала в сетях удалил все опубликованные им видео на YouTube, а также изменил название в TikTok.

Информацию о возможном совершении незаконных действий в отношении 12-летней девочки со стороны известного блогера из Анапы проверят местные правоохранительные органы.

«Выявленная информация зарегистрирована в ОМВД по Анапе и принята к рассмотрению сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Анапский блогер создал канал в Telegram, где сообщил, что его оклеветали. По его словам, в опубликованных им видео нет ничего подозрительного или противозаконного.

«Кто вам сказал о педофилии с моей стороны? Или вы сами об этом додумываете? Вы подумайте, у меня есть жена, у меня есть дочь, о какой педофилии идет речь?», — написал он в соцсетях.

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