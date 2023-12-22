Блогер Миногарова из Краснодара опровергла участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото со скандальной вечеринки блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря разлетелись по всему интернету.

На нескольких фотографиях «засветилась» и краснодарская модель Мария Миногарова. Однако девушка свое участие в «почти голой» вечеринке опровергла.

«Друзья, я вчера не была на вечеринке в «Мутаборе». После чего бы то ни было, это не «мой Мутабор», и я не понимаю, зачем мне в таких количествах писать, что «тебе его закроют». Я после ужина у Кати Мухиной, сняла сапожки и в поту легла болеть то ли гриппом, то ли чем-то еще. Поэтому я не могу вам ответить ни хорошего, ни плохого», — написала блогер в соцсетях.

После Миногарова опубликовала фотографии с ужина, который организовала бывший главный редактор журнала Elle Катя Мухина. На ее мероприятии дресс-код был похожий — «до того, как вы окончательно разденетесь».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее блогер Миногарова из Краснодара выложила фото с «голой» вечеринки Ивлеевой. Посетили вечеринку многие звезды шоу-бизнеса и блогеры — Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, «Глюкоза», Дима Билан, Алена Водонаева, модель и блогер Мария Миногарова, ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова и даже Ксения Собчак.