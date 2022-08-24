МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных
Происшествия
24.08.2022 13:53
Назначено вознаграждение за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».
По данным МВД РФ, Немичев и Величко пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Их объявили в межгосударственный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей, сообщает портал «МВД Медиа».
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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