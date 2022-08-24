Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных

Происшествия
24.08.2022 13:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-poobeshhalo-1-mln-rublej-za-pomoshh-v-poimke-komandirov-azova-pytavshih-rossijskih-voennyh
МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных
Фото t.me/mediamvd

Назначено вознаграждение за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников».

По данным МВД РФ, Немичев и Величко пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Их объявили в межгосударственный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей, сообщает портал «МВД Медиа».

*Организация признана террористической и запрещена в РФ. 

Читайте также: темпы наступления ВС РФ на Украине замедлены во избежание жертв среди мирных граждан.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Прямой эфир
Мы в соцсетях