Шойгу: темпы наступления ВС РФ на Украине замедлены во избежание жертв среди мирных граждан

Сергей Шойгу. Фото Сергея Бобылева/ТАСС

Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 августа во время совещания стран-участниц ШОС в Ташкенте.

«Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВС Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — отметил Шойгу.

Министр обороны России подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ соблюдают все нормы гуманитарного права, сообщает RT.

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