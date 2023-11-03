МВД показало видео обыска в квартире задержанного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили за мошенничество в особо крупном размере. Мужчину задержали в Москве.

По предварительным данным, Шабутдинов вместе с сообщниками действовал от имени нескольких юридических лиц. Он обещал научить участников эффективной предпринимательской деятельности с получением большого дохода.

«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. В настоящее время имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шабутдинов под видом образовательной деятельности продавал «уникальные методики» для развития бизнеса стоимостью до 1 млн рублей. Потерпевшие утверждают, что полезной информации уроки не несли, а сводились к тому, что просто нужно поверить в себя.

Сейчас заявления на него подали восемь человек — в сумме они отдали бизнес-тренеру 5 млн рублей. Чтобы получить доступ к курсу, они должны были внести сравнительно небольшую сумму, однако первый урок был просто самопиаром блогера. За дальнейшее обучение нужно было платить уже более внушительные суммы, пишет «Коммерсантъ».

«Причиной задержания стало заявление в прокуратуру от одной из клиенток, которой Аяз отказался вернуть 1,9 млн рублей за образовательные услуги. Сейчас в отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления этой клиентки. Аяз Шабутдинов дает показания в качестве свидетеля. Мы работаем в штатном режиме», — заявили в пресс-службе компании Like Центр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 3 ноября блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали за мошенничество.