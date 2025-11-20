МВД опровергло розыск военных, якобы совершивших групповое насилие на Кубани

Публикации с ориентировками на якобы четверых военнослужащих, которые самовольно оставили расположение части и в состоянии алкогольного опьянения совершили насилие над двумя несовершеннолетними, появились в соцсетях.

Согласно опубликованным в публикациях фото, военнослужащие вооружены огнестрельным оружием и ручными гранатами и пытаются найти временное убежище в Приморском районе Новороссийска.

Розыск военных опровергли в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщили, что эта информация не соответствует действительности и порекомендовали не доверять информации, публикуемой в группах мессенджеров и пабликах соцсетей без подтверждения госорганов.

