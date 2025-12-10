МВД могут подключить к сделкам на рынке вторичного жилья из-за дела Долиной

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной спровоцировало волну негатива на рынке вторичного жилья. Для решения проблемы Российский союз участников рынка недвижимости предлагает Госдуме подключить МВД к сделкам, имеющим признаки мошенничества.

Обращение с предложениями по совершенствованию законодательного регулирования сделок на вторичном рынке жилья направил в Госдуму президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов.

Среди инициатив — внесение изменений в закон «О госрегистрации недвижимости», предусматривающих возможность приостановки сделок по мотивированному запросу МВД, разработка стандартной анкеты продавца совместно с судебно-медицинскими экспертами и включение ее в обязательный пакет документов сделки. Кроме того, предлагается привлекать психологов МВД для оценки состояния продавцов, если есть признаки мошенничества.

По мнению экспертов, эта инициатива может уменьшить число спорных ситуаций на вторичном рынке и повысить защищенность сторон. Кроме того, расширение полномочий МВД вынудит многих потенциальных нарушителей отказаться от своих преступных схем.

При этом ряд экспертов отмечает, что эти меры вряд ли позволят полностью нивелировать риски мошенничества. Кроме того, они могут привести к росту издержек и существенно снизят скорость сделок на рынке в целом, пишет «Ъ».

