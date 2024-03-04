МВД Краснодара проверит информацию о мужчине, пристававшем к детям на остановке

Ранее в социальных сетях появились сведения, что неизвестный мужчина 2 марта на автобусной остановке 17 км Ростовского шоссе ходил со спущенными штанами и подзывал к себе детей.

При этом, когда на остановку пришли взрослые, подозрительного мужчины уже не было. Однако в соцсетях и мессенджерах начали распространять его фотографию. Местные жители выразили обеспокоенность за своих детей в связи с этим случаем.

Информацией о подозрительном мужчине на Ростовском шоссе заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. В полиции организовали проверку по данному факту. Правоохранители установят личность мужчину и дадут правовую оценку его действиям, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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