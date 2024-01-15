МВД Краснодара: драка в лифте произошла после ссоры соседей на Старый новый год

Конфликт произошел в ночь на 14 января в одной из многоэтажек на улице Автолюбителей. Видео с кадрами облетело социальные сети.

По словам жителей дома, неизвестный вошел в лифт и начал приставать к супружеской паре, которая только что отметила с друзьями старый Новый год. Муж дал отпор грубияну, а его супруга скинула шубу и начала разнимать мужчин, заехав зачинщику драки кулаком по носу. Затем ей удалось успокоить всех словами и завершить драку.

Информацией о драке в лифте заинтересовались правоохранительные органы. В ходе проверки стало известно, что ранее между соседями произошел конфликт из-за вечеринки в квартире в позднее время. Жена мужчины, который зашел в лифт к гостям соседей, в тот вечер обращалась за помощью в полицию из-за шума. После этого ее муж встретил шумных гостей в лифте и началась драка.

Хозяйка квартиры, где проходила шумная вечеринка, заявила полицейским, что сосед избил ее друзей и угрожал физической расправой.

«На основании поступившего в полицию заявления в настоящее время проводится проверка по факту конфликта граждан в лифте многоквартирного дома», — сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Полицейские устанавливают степень вреда здоровью, причиненного участникам конфликта. По итогам проверки примут процессуальное решение.

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