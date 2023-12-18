Мужчина открыл стрельбу в ресторане после драки в Краснодарском крае

Серьезный конфликт произошел накануне в заведении «Рояль» в Славянске-на-Кубани на улице Школьной.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что сначала в ресторане произошла драка между несколькими мужчинами. После этого один из участников конфликта достал пистолет и открыл стрельбу по оппонентам. Он произвел около 10 выстрелов.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 31-летний житель Красноармейского района.

«Оружие изъято. В настоящее время мужчину передали в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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