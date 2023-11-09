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МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении в страну диверсантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-abhazii-oproverglo-informatsiyu-o-proniknovenii-v-stranu-diversantov
МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении в страну диверсантов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местные охотники заметили группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе.

По их словам, группа из семи человек возле села Азанта была вооружена, но какие-либо опознавательные признаки у них отсутствовали.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Позже в МВД республики сообщили, что информация о информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась, сообщает Sputnik Абхазия.

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