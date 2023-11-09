МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении в страну диверсантов

Местные охотники заметили группу вооруженных людей в Гулрыпшском районе.

По их словам, группа из семи человек возле села Азанта была вооружена, но какие-либо опознавательные признаки у них отсутствовали.

«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — рассказал глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Позже в МВД республики сообщили, что информация о информация о проникновении диверсантов на территорию республики не подтвердилась, сообщает Sputnik Абхазия.

Читайте также: ФСБ захватила в плен украинского диверсанта, пытавшегося высадиться в Крыму.