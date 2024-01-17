Музыкант Сергей Жуков показал, как отдыхает с семьей в Сочи

Лидер группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков с 10 января отдыхает с семьей на Красной Поляне в Сочи.

В своих соцсетях он делится видео с отдыха — в том числе новорожденного сына, с которым родители гуляли в снегопад.

Также артист повторил разлетевшееся по сети популярное видео — бросил в снег 16-летнюю дочь Веронику. Дети певца в горах катаются на собачьих упряжках и на «банане», он сам — на лыжах.

В одном из опубликованных видео Сергей вместе с сыном Мироном пытаются пробраться к дому, проход к которому завалило большими сугробами.

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