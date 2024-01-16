Экстренное предупреждение по сильному снегу объявили в Сочи

По прогнозу синоптиков, ночью 17 января в горных районах курорта будет идти очень сильный снег.

Сильный снегопад ожидается в средних и высоких горах Сочи. В связи с прогнозируемыми сильными снегопадами ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

Во время снегопада необходимо отказаться от поездок по городу на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и быть осторожными при ходьбе.

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