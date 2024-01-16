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Экстренное предупреждение по сильному снегу объявили в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekstrennoe-preduprezhdenie-po-silnomu-snegu-obyavili-v-sochi
Экстренное предупреждение по сильному снегу объявили в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, ночью 17 января в горных районах курорта будет идти очень сильный снег.

Сильный снегопад ожидается в средних и высоких горах Сочи. В связи с прогнозируемыми сильными снегопадами ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

Во время снегопада необходимо отказаться от поездок по городу на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и быть осторожными при ходьбе.

Читайте также: из-за ветра и тумана закрыли некоторые трассы в горах Сочи.

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