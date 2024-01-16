Из-за ветра и тумана закрыли некоторые трассы в горах Сочи

Из-за ухудшения погодных условий 16 января временно приостанавливают работу горнолыжных трасс на курортах.

Сейчас временно не работает канатная дорога «Альпика».

«Временно закрываем участок трассы 12 с отметки 2 тыс. 256 до отметки 1 тыс. 900 м с выездом на трассы 10 и 11. Ветер и сильный туман», — сообщили в Telegram-канале курорта «Газпром Поляна».

На курорте «Роза Хутор» только в прогулочном режиме режиме доступна Роза Пик.

На курорте «Красной Поляна» пока закрыты трассы восточного сектора. Но причина другая — сейчас там недостаточно снежного покрытия для безопасного и комфортного катания.

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