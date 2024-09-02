Музыкант и певец Кузьмин заявил о неизлечимой болезни после отпуска в Сочи

У брата известного музыканта Владимира Кузьмина и его экс-коллеги по сцене Александра Кузьмина обнаружили сахарный диабет.

Сообщалось, что здоровье Александра Кузьмина начало ухудшаться месяц назад после отпуска в Сочи. Артист резко похудел, ощущал слабость и упадок сил, а также жаловался на понижение давления, озноб и постоянную жажду.

Жена музыканта Наталия рассказала, что ее супругу требуется полное обследование, но, по ее словам, он настолько слаб, что не может дойти до больницы.

«Вот так он лежит целыми днями в одежде. Может шубу сверху положить, в ботинках, потому что ему холодно, а потом ему может стать жарко», — сказала Кузьмина.

Врачи диагностировали Кузьмину впервые выявленный сахарный диабет. Это заболевание является неизлечимым, теперь артисту придется до конца жизни принимать лекарства. Артисту категорически запретили спиртное и сахар.

Также это заболевание может стать причиной развития инфаркта, инсульта и привести к коме.

Положение Кузьмина осложняется еще и финансовыми трудностями — на платных врачей у звезды 80-х годов, по его словам, денег нет. Он давно не гастролирует.

Семья Александра Кузьмина рассчитывает на помощь его популярного родственника. Но Владимир Кузьмин сообщил журналистам, что давно не общается с братом и заблокировал его в мессенджерах, сообщает «Пятый канал».

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