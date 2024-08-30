Аллегрова может завершить карьеру после выступления на «Новой волне» в Сочи

Информация о том, что 72-летняя Ирина Аллегрова устала от светской жизни и может покинуть сцену, появилась накануне в СМИ.

После выступления на «Новой волне» в Сочи, по сообщениям очевидцев, Аллегрова за кулисами призналась коллегам, что устала и планирует в ближайшее время завершить карьеру.

Сообщалось также, что композитор Игорь Крутой в курсе планов Аллегровой и относится к ее решению с пониманием. При этом известно, что в ноябре певица примет участие в юбилейных концертах Крутого.

Ирина Аллегрова приостановила активную концертную деятельность и практически отказалась от гастролей. Увидеть звезду можно, в основном, на крупных мероприятиях типа «Песни года» и «Новой волны».

Гастроли и концерты «на паузу» певица поставила еще во времена пандемии. После снятия ограничений к активной гастрольной деятельности звезда не вернулась. По ее признанию, она, во-первых, переживала за поклонников, а во-вторых, перестала понимать, что творится в новой музыке.

По мнению экспертов, недавний альбом певицы, «В городе серых облаков», вышедший 2021 году, ожидаемого успеха у публики не имел. А просьбы фанатов спеть «Угонщицу» или «Младшего лейтенанта» часто выводили Аллегрову из себя. В честь 70-летнего юбилея Аллегрова планировала гастрольный тур, но в итоге дала всего несколько концертов, сообщает издание Starhit.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, заключительный концерт «Новой волны» запомнился не только выступлением Аллегровой, но и скандалом с ее участием. Очевидцы рассказали, что звезда была в плохом настроении, отказывалась фотографироваться. Ее помощники агрессивно реагировали на журналистов, нецензурно выражались, а некоторым били по аппаратуре.