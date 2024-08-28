«МК»: Ирина Аллегрова устроила скандал на «Новой волне» Сочи

В СМИ появилась информация, что закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи 27 августа запомнилось зрителям не только гала-концертом, но и якобы скандалом с участием «шальной императрицы» Ирины Аллегровой.

Очевидцы сообщили, что 72-летняя народная артистка прибыла на концертную площадку в дурном настроении и потребовала, чтобы журналисты ее не снимали. Находившиеся поблизости расслышали, как Аллегрова сквозь зубы произнесла: «Как же я вас всех…».

Чтобы оградить звезду от внимания фотографов, ее помощница стала закрывать ее куском ткани, размахивая им из стороны в сторону. Такое поведение очень удивило журналистов.

На концерте Аллегрова исполнила один из своих хитов 80-х годов в новой обработке. При этом вовремя выступить не успела, что, впрочем, не смутило зрителей, с восторгом принимавших любимую певицу.

Однако настроение Аллегровой от оваций и букетов не улучшилось. Спускаясь к ожидающей ее машине, она снова заметила журналистов. Звезда остановилась, а ее помощники стали кричать, чтобы люди отошли в сторону. В итоге певица побежала к машине, закрывая лицо руками и ругаясь.

Очевидцы добавили, что помощники Аллегровой якобы тоже в выражениях не стеснялись и высказали все, что думают о журналистах, в нецензурной форме. Некоторым представителям СМИ помощники звезды били по аппаратуре. Поклонники, собравшиеся, чтобы увидеть певицу в неформальной обстановке, были обескуражены.

«Мы никогда не думали, что она такая! Здесь же праздник музыки. Лариса Долина со всеми фотографируется, Филипп Киркоров… А к Аллегровой мы даже подойти побоялись», — сказали поклонницы.

Поведение Аллегровой неприятно удивило многих. Тем более причин для плохого настроения у нее не было — в Сочи она прекрасно провела время, катаясь на яхте вместе с дочерью, пишет «Московский комсомолец».

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