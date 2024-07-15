Музыкальный микрорайон Краснодара на весь день останется без света и воды

В понедельник, 15 июля почти на всех улицах Музыкального микрорайона планово отключат водоснабжение и электроэнергию.

С 11:00 до 17:00 воду отключат на улицах Агрохимической, Шаляпина, Московской, Мусоргского, Есенина, Дунаевского, Прокофьева, Адлерской и Чайковского.

С 09:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах Есенина, Климова, Шаляпина, Суздальской, Прокофьева, Рахманинова, Агрохимической и Адлерской.

Подробный список плановых отключений электроэнергии можно посмотреть по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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