Музыкальную разметку могут нанести на скоростных трассах «Автодора»

Благодаря такой разметке повысится безопасность движения.

С помощью музыкальной разметки автомобилист не сможет уснуть за рулем. Также мелодия послужит сигналом о приближении к аварийно-опасному участку дороги. Музыка будет звучать при проезде с установленной скоростью. Специалисты разработали первое в России ПО, помогающее рассчитать необходимые параметры для нанесения такой разметки.

В планах протестировать подобную разметку уже в этом году на одном из участков автодороги М-11 «Нева», сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

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