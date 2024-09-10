«Автодор»: новая трасса сократит с 36 до 24 часов путь Екатеринбург — Краснодар

Речь о проекте «Юго-Западная хорда», который обсуждается с 2021 года в госкомпании «Автодор».

В планах обустроить четырех-шестиполосную дорогу от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти и далее через Саратов, Волгоград до Ростова-на-Дону с подключением новых субъектов и примыканием к Дальнему обходу Краснодара.

По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, в рамках ЮЗХ на маршруте от Казани до Краснодара проложат новые участки дороги протяженностью почти 1,2 тыс. км.

При этом ожидается, что благодаря новой трассе время в пути от Екатеринбурга до Краснодара сократится с 36 до 24 часов.

Специалисты уже разработали транспортную и финансовую модели «Юго-Западной хорды». Однако в принятом плане дорожной деятельности правительства России до 2028 года средства на проектирование этой трассы не предусмотрели.

Всего на реализацию проекта ЮЗХ потребуется 1,7 трлн рублей, в том числе почти 500 млрд рублей внебюджетных инвестиций, пишет «Ъ».

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