Мужчины подрались из-за шаурмы возле парка «Краснодар»

О конфликте возле торговой точки, продающей шаурму, вечером 3 ноября рассказали в соцсетях местные жители.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина громко возмущается, а шаурма летит в воздух, пачкая начинкой окружающих. После недовольный клиент ударил сотрудника торговой точки и началась потасовка.

По словам очевидцев, скандал разгорелся потому, что покупатель счел, что в его порции было мало мяса.

Полиция Краснодара организовала проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личности его участников. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, а действиям граждан дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

