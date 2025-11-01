Краснодарец получил удар ножом в живот, вступившись за чужую жену

О мужчине с ножевым ранением в полицию Краснодара сообщили из медучреждения в поселке Калинино.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый за угон и кражи 31-летний житель Республики Адыгея.

Установили, что мужчина отдыхал с семьей у мангальной зоны вблизи многоквартирного дома на улице Героя Трошева. В какой-то момент между ним и супругой завязался словесный конфликт.

На ссору семейной пары отреагировал житель соседнего дома — он спустился из квартиры, вступился за женщину и получил от ее мужа удар кухонным ножом.

Врачи установили, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью в результате проникающего колотого ранения брюшной полости.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

