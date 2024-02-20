Мужчины обналичили деньги, обманом выманенные у жительницы Новороссийска

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 30 и 38-летнего жителей Архангельска.

По данным следствия, в октябре 2022 года неизвестные, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, позвонили жительнице Новороссийска и представились банковскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что с ее счетов хотят украсть деньги, после чего убедили перевести более 132 млн рублей на «безопасные» счета. Аналогичным способ мошенники украли у жительницы Якутии около 6 млн рублей.

Установили, что 38-летний мужчина вступил в сговор с организаторами и получил роль руководителя обнальщиков, а также привлек к деятельности своего 30-летнего знакомого. Тот, будучи в Екатеринбурге, несколькими операциями обналичил с подконтрольных счетов более 11,2 млн рублей, принадлежащие жительнице Новороссийска. Кроме того, установили причастность мужчин к обналичиванию средств, принадлежащих второй женщине.

Злоумышленников установили и задержали, во время следствия они находились под стражей. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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