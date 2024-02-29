Мужчину, зарезавшего собутыльника перед мэрией Геленджика, осудили на 8 лет

Преступление произошло вечером 24 августа 2022 года в районе набережной города-курорта.

По версии следствия, в тот день 33-летний отдыхающий из Белгородской области поссорился со знакомым, с которым вместе пил алкогольные напитки. Он взял из машины охотничий нож, заставил оппонента встать перед ним на колени на автомобильной парковке мэрии Геленджика, а после этого ударил его в шею.

Ножевое ранение пришлось на сонную артерию. Пострадавший потерял много крови и умер.

Геленджикский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал подозреваемого виновным в убийстве. Ему назначили лишение свободы на срок 8 лет и 2 месяца. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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