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Мужчину, зарезавшего прохожего на улице в Краснодаре, признали психически нездоровым

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-zarezavshego-prohozhego-na-ulitse-v-krasnodare-priznali-psihicheski-nezdorovym
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло 13 сентября на Бульваре Интернациональном. Следователи СО по Прикубанскому округу завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, в тот день 50-летний мужчина ехал на автомобиле и увидел своего 49-летнего знакомого, с которым у него ранее были конфликты. Он специально наехал на него машиной, а затем вышел и более 10 раз ударил ножом в область туловища и шеи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и правоохранителей. Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных ранений.

Нападавший попытался скрыться, но его задержали на выезде из города на Ростовском шоссе.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый страдает хроническим расстройством психики. Из-за этого он лишен возможности осознавать, что делает. На время следствия его поместили под стражу.

Материалы уголовного дела передали для рассмотрения в суд. Там будет решаться вопрос о применении к нему принудительных медицинских мер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители соседних домов сняли убийство мужчины на Бульваре Интернациональном на камеры смартфонов. На кадрах видно, как один мужчина наносит удары ножом другому, потом садится в машину и уезжает, оставив жертву истекать кровью.

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