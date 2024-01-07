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Мужчину, закурившего в самолете Сочи—Санкт-Петербург, оштрафовали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-zakurivshego-v-samolete-sochi-sankt-peterburg-oshtrafovali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мужчину, закурившего в самолете Сочи—Санкт-Петербург, оштрафовали
Фото unsplash.com

Инцидент произошел 6 января в аэропорту Сочи. Представители авиакомпании обратились в дежурную часть линейного отдела полиции.

Прибывшие на борт самолета, готовящегося к вылету в Санкт-Петербург, правоохранители выяснили, что 44-летний житель Ленинградской области курил электронную сигарету в туалете. На это среагировал датчик задымления.

В отношении нарушителя составили административный протокол за курение в неположенном месте.  Мужчину оштрафовали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за пассажира, решившего покурить в самолете, вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург задержали.

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