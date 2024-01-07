Мужчину, закурившего в самолете Сочи—Санкт-Петербург, оштрафовали

Инцидент произошел 6 января в аэропорту Сочи. Представители авиакомпании обратились в дежурную часть линейного отдела полиции.

Прибывшие на борт самолета, готовящегося к вылету в Санкт-Петербург, правоохранители выяснили, что 44-летний житель Ленинградской области курил электронную сигарету в туалете. На это среагировал датчик задымления.

В отношении нарушителя составили административный протокол за курение в неположенном месте. Мужчину оштрафовали, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за пассажира, решившего покурить в самолете, вылет рейса Сочи — Санкт-Петербург задержали.