Мужчину задержали за дискредитацию ВС РФ в Сочи

Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ возбудили в отношении 37-летнего мужчины. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по краю.

По версии следствия, житель Сочи распространял в публичном доступе в своем Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в ходе проведения СВО.

Обвиняемому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он признал вину. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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