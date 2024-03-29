Мужчину, забившего 24 года назад пенсионерку молотком в Сочи, задержали

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Саратовской области и Краснодарского края задержали жителя Саратова, которого обвиняют в убийстве 75-летней пенсионерки.

По предварительным данным, в 2000 году 21-летний парень снимал комнату у пенсионерки. Квартирант узнал, что у пожилой женщины есть ювелирные украшения, и попытался их украсть. В момент кражи на месте его застала хозяйка квартиры. Парень ударил ее молотком по голове и убежал. Пенсионерка погибла от полученной травмы головы.

Задержать убийцу по горячим следам не удалось. Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские и криминалисты вышли на след подозреваемого и задержали его.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого поместили под стражу, расследование продолжается, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале «МВД-Медиа».

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