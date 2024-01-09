Унесенный бурным течением реки мужчина пропал в Сочи

Несчастный случай произошел в городе-курорте 6 января.

Спасателям ЮРПСО 6 января через службу 112 поступило сообщение о том, что на улице Краснодонской в районе моста сильным течением реки Сочи унесло мужчину.

Спасатели выехали на поиски. Сотрудники МЧС опросили очевидца, обследовали береговую полосу и русло реки. Поиск результатов не принес, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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