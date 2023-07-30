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Мужчину убило током на опоре ЛЭП в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-ubilo-tokom-na-opore-lep-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мужчину убило током на опоре ЛЭП в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Трагический инцидент произошел вечером 29 июля на улице Лысая гора в Хостинском районе.

О несчастном случае сообщил местный Telegram-канал «ЧП Сочи».

В публикации говорится, что мужчина — электрик и погиб при выполнении работ. Однако этот факт не подтвердился.

Местный житель самостоятельно залез на опору ЛЭП для проведения работ без разрешения сетей, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

По факту гибели мужчины от удара током проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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