Мужчину с заразной формой туберкулеза принудительно госпитализировали на Кубани

Мужчину направили на госпитализацию по инициативе прокуратуры Курганинского района.

Прокуратура провела проверку и установила, что житель Курганинского района, страдающий заразной формой туберкулеза, уклоняется от лечения и госпитализации. Этим мужчина подвергает опасности здоровье окружающих. Прокурор подал иск о принудительной госпитализации гражданина в суд.

Рассмотрев иск, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Мужчину госпитализировали в противотуберкулезный диспансер, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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