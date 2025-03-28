Суд отправил на лечение женщину, угрожавшую взорвать Академию ФК «Краснодар»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Первомайский районный суд вынес решение в отношении жительницы Краснодара, которую обвиняли в заведомо ложном сообщении о теракте.

По данным следствия, местная жительница позвонила на телефон доверия краевого УФСБ РФ и сообщила о том, что на территории детской футбольной Академии «Краснодар» заложено взрывное устройство. Спецслужбы прибыли на место, признаков подготовки теракта не обнаружили.

Возбудили уголовное дело заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Экспертиза установил, что обвиняемая страдает психическим расстройством, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Суд принял решение освободить подсудимую от уголовной ответственности за совершение преступления в состоянии невменяемости и назначил ей принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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