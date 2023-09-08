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Мужчину с туберкулезом принудительно госпитализировали в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-s-tuberkulezom-prinuditelno-gospitalizirovali-v-kurganinskom-rajone
Мужчину с туберкулезом принудительно госпитализировали в Курганинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Житель поселка Степного уклонялся от лечения, зная, что страдает опасным для окружающих заболеванием.

На основании решения суда приставы начали исполнительное производство о госпитализации в недобровольном порядке. Когда на пороге дома 57-летнего мужчины появились судебные приставы, он попытался оказать сопротивление и скрыться. Однако ему это не удалось.

Недобросовестного гражданина принудительно госпитализировали в противотуберкулезный диспансер для прохождения обязательного лечения, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

За уклонение от требований судебного пристава на мужчину составили административный протокол.

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