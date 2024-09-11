Мужчину осудили за дачу полумиллионной взятки сотруднику ФСБ в Адыгее

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Дагестана о даче взятки в крупном размере. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Адыгея.

В ходе следствия и суда выяснилось, что в конце января мужчина передал сотруднику УФСБ по Адыгее взятку в размере 500 тыс. рублей, чтобы его сына не привлекли к уголовной ответственности.

Однако это был оперативный эксперимент, поэтому сразу после передачи денег злоумышленника задержали, следователи предъявили ему обвинение.

Суд приговорил мужчину к трем годам исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

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