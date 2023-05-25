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Мужчину осудили на 8,5 лет в Сочи за пособничество террористам ИГИЛ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-osudili-na-8-5-let-v-sochi-za-posobnichestvo-terroristam-igil
Мужчину осудили на 8,5 лет в Сочи за пособничество террористам ИГИЛ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о содействии террористической деятельности 25 мая вынес Южный окружной военный суд.

Установили, что в декабре 2020 и августе 2021 года мужчина перевел 22,7 тыс. рублей и 100 долларов на счет участника запрещенной международной террористической организации «Исламское государство».

Возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

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