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Мужчину насмерть засыпало грунтом во время работ в колодце в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-nasmert-zasypalo-gruntom-vo-vremya-rabot-v-kolodtse-v-tuapsinskom-rajone
Мужчину насмерть засыпало грунтом во время работ в колодце в Туапсинском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел накануне в селе Шаумян. Там, 37-летний местный житель решил самостоятельно почистить четырехметровый колодец во дворе.

Во время работ под землей начала осыпаться кладка стен. Мужчина оказался под завалом грунта.

На место инцидента вскоре приехали спасатели и волонтеры. Они откапывали мужчину из колодца с помощью спецтехники. Когда его достали из-под завалов, он был уже мертв, пишет газета «Туапсинские вести» со ссылкой на районный ситуационный центр.

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