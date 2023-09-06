Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мужчину, который задушил пригласившую его в гости в Анапу девушку, посадили на 18 лет 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchinu-kotoryj-zadushil-priglasivshuyu-ego-v-gosti-v-anapu-devushku-posadili-na-18-let
Мужчину, который задушил пригласившую его в гости в Анапу девушку, посадили на 18 лет 
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в марте 2022 года в Анапе. Приговор по делу о разбое и убийстве в отношении 20-летнего ранее судимого уроженца Республики Саха (Якутия) в сентябре вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, мужчина в мессенджере познакомился с 20-летней девушкой, которая спустя несколько дней пригласила его к себе в квартиру в Анапе. Молодые люди 16 марта 2022 года решили выпить за встречу. Поздно ночью гость напал на девушку, силой заставил ее снять с себя золотые украшения и перевести ему деньги. После этого злоумышленник задушил жертву и скрылся с места происшествия, похитив два мобильных телефона. Общий ущерб составил 120 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый вину в преступлениях не признал. Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со ограничением свободы на 1,5 года.

Читайте также: в Краснодаре мать утопила двухлетнюю дочь в ванне и вызвала экстренную службу.

Статьи
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Красная икра: чем полезна и кому нельзя
Без котиков: топ-7 интересных сайтов о разном
Без котиков: топ-7 интересных сайтов о разном
Фитбол: ТОП-5 упражнений на гимнастическом мяче
Фитбол: ТОП-5 упражнений на гимнастическом мяче
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях