Мужчину, который задушил пригласившую его в гости в Анапу девушку, посадили на 18 лет 

Преступление произошло в марте 2022 года в Анапе. Приговор по делу о разбое и убийстве в отношении 20-летнего ранее судимого уроженца Республики Саха (Якутия) в сентябре вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, мужчина в мессенджере познакомился с 20-летней девушкой, которая спустя несколько дней пригласила его к себе в квартиру в Анапе. Молодые люди 16 марта 2022 года решили выпить за встречу. Поздно ночью гость напал на девушку, силой заставил ее снять с себя золотые украшения и перевести ему деньги. После этого злоумышленник задушил жертву и скрылся с места происшествия, похитив два мобильных телефона. Общий ущерб составил 120 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый вину в преступлениях не признал. Суд назначил ему 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со ограничением свободы на 1,5 года.

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